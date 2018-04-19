В Красноярске закрыли неэффективный пункт оформления ДТП

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 19 апреля закрыли центр дооформления ДТП на улице Калинина, 84. Как пояснили Newslab.ru в дорожной полиции, в последнее время услугами этого пункта пользовались по 4−5 водителей в день. В итоге пункт признали неэффективным и решили закрыть.

Но с сегодняшнего дня открылся новый пункт по адресу ул. 2-я Брянская, 59 (рядом со зданием, где находится полк ДПС). Водители и раньше могли оформить на Брянской документы по факту аварии, необходимые для получения страховых выплат. Но делали это в здании самого полка. Теперь рядом с ним установили отдельный павильон, где с 9:00 до 21:00 часа будет находиться инспектор ГИБДД.