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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске закрыли неэффективный пункт оформления ДТП

Вместо него открыли новый центр по ул. 2-я Брянская, 59 (рядом со зданием, где находится полк ДПС).

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 19 апреля закрыли центр дооформления ДТП на улице Калинина, 84. Как пояснили Newslab.ru в дорожной полиции, в последнее время услугами этого пункта пользовались по 4−5 водителей в день. В итоге пункт признали неэффективным и решили закрыть.

Но с сегодняшнего дня открылся новый пункт по адресу ул. 2-я Брянская, 59 (рядом со зданием, где находится полк ДПС). Водители и раньше могли оформить на Брянской документы по факту аварии, необходимые для получения страховых выплат. Но делали это в здании самого полка. Теперь рядом с ним установили отдельный павильон, где с 9:00 до 21:00 часа будет находиться инспектор ГИБДД.

«Сотрудники ДПС обращают внимание автомобилистов, что в Красноярске функционируют два центра дооформления ДТП, расположенных по адресам: ул. 2-я Брянская, 59 и ул. 60 лет Октября, 113. Пункт по адресу Калинина, 84 прекратил свою работу», — пояснили в полку.

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