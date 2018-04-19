Туристы из КНР присоединяются к строительству экологических троп на Байкале

Представители Китая стали проявлять интерес к участию в экологических проектах на озере Байкал, сообщила руководитель межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская тропа» (ББТ) Елена Чубакова в среду на пресс-конференции в Иркутске.

«Большой наплыв туристов из Китая вызывает неоднозначные оценки экологов и местных жителей. Мы видим позитивный ресурс в этом, и уже успели условно окрестить этот проект “Китайский туризм. 2.0”. На недавней выставке “Байкалтур” к нам подходили туроператоры с предложением участвовать группам из Китая в волонтерских проектах, раньше такого интереса не наблюдалось», — сообщила г-жа Чубакова.

По ее словам, волонтеры из Китая уже успели принять участие в двух зимних проектах на острове Ольхон и в Байкальском заповеднике (Бурятия). Кроме того, прошлым летом группа из 20 человек приняла участие в строительстве лестницы на тропе вдоль берега Байкала от Листвянки до поселка Большие Коты.

Этим летом ББТ планирует реализовать на Байкале 10 двухнедельных проектов по строительству новых и поддержке существующих троп, в которых примут участие порядка 150 волонтеров из России и из-за рубежа. Проекты ББТ будут проходить в Забайкальском национальном парке (тропа на плато байкальского полуострова Святой Нос); в Баргузинском заповеднике; в Байкальском заповеднике (тропа в гольцы по долине реки Осиновки и тропа на озеро Фролиха); в Прибайкальском национальном парке (береговая тропа из поселка Большое Голоустное в бухту Песчаная и проект на береговой тропе из Больших Котов в поселок Большое Голоустное).