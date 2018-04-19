Туристы из КНР присоединяются к строительству экологических троп на Байкале
Этим летом ББТ планирует реализовать на Байкале 10 двухнедельных проектов.
Этим летом ББТ планирует реализовать на Байкале 10 двухнедельных проектов.
Представители Китая стали проявлять интерес к участию в экологических проектах на озере Байкал, сообщила руководитель межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская тропа» (ББТ) Елена Чубакова в среду на
«Большой наплыв туристов из Китая вызывает неоднозначные оценки экологов и местных жителей. Мы видим позитивный ресурс в этом, и уже успели условно окрестить этот проект “Китайский туризм. 2.0”. На недавней выставке “Байкалтур” к нам подходили туроператоры с предложением участвовать группам из Китая в волонтерских проектах, раньше такого интереса не наблюдалось», — сообщила
По ее словам, волонтеры из Китая уже успели принять участие в двух зимних проектах на острове Ольхон и в Байкальском заповеднике (Бурятия). Кроме того, прошлым летом группа из 20 человек приняла участие в строительстве лестницы на тропе вдоль берега Байкала от Листвянки до поселка Большие Коты.
Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа» за 15 лет работы она провела 230 проектов по обустройству троп с участием более 5 тыс. волонтеров из 25 стран мира и из 40 городов России. Общая протяженность троп — около 550 км.