В Ангарске реконструируют Ленинградский проспект и другие улицы

На разработку проекта по новой планировке и строительству направлено 5 млн рублей из городского бюджета, сообщает 18 апреля 2018 года RosTender.info. МУП «Служба муниципального хозяйства» объявила конкурс, победитель которого получит право на создание проекта. Заявки от участников принимаются до 3 мая, 11 мая будет выбран победитель.

Реконструкции подвергнутся ул. Социалистическая между улицами Коминтерна и Декабристов, Ленинградский проспект от ул. Чайковского до Космонавтов, ул. Чайковского на участке, ограниченном Институтской и Ленинградский проспектом, а также ул. Космонавтов от проспекта до Алешина.

Согласно техническому заданию, проектировщикам необходимо предусмотреть устройство водоотвода и ливневки, строительство второй полосы автодороги на Ленинградском проспекте с переносом ЛЭП, устройство совмещенной с трамвайными путями полосы движения на улице Чайковского. Кроме того, будет перенесено трамвайное кольцо на Социалистической, на трех перекрестках появятся правоповоротные шлюзы и на всей протяженности улиц построят тротуары.