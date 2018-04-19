Имя погибшего в Хабаровске офицера ФСБ увековечат
Мемориальную доску в честь Якова Хасанова установят в годовщину трагедии.
Мемориальную доску в честь Якова Хасанова установят в годовщину трагедии.
Имя старшего лейтенанта Якова Хасанова, который 21 апреля 2017 года погиб при исполнении воинского долга при нападении на здание управления ФСБ России по Хабаровскому краю, увековечат в родном городе офицера —
— Мемориальная доска будет установлена в субботу, 21 апреля, на фасаде здания школы № 36 в
— Решение принято на основании протокола комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных знаков на территории городского округа. С ходатайством об установке мемориальной доски выступило офицерское собрание УФСБ России по Камчатскому краю.
Агентство ранее писало, что по желанию родителей молодого человека похоронили на родине, в
Напомним, 21 апреля 2017 года в 17.02 по местному времени в приёмную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл несовершеннолетний Антон К. и открыл стрельбу по находившимся в помещении людям. Погиб сотрудник ФСБ России Яков Хасанов и один из посетителей, переводчик Бехзод Ашуров. Гражданин Киргизии Талант Жумаев получил огнестрельное ранение грудной клетки и позднее был прооперирован в краевой клинической больнице № 1.
Оружие, с которым Антон К. появился в УФСБ по Хабаровскому краю, он забрал в стрелковом клубе «Хаммер», убив инструктора Василия Ткачука. Расследованием обстоятельств происшедшего занималась усиленная группа, прибывшая в столицу Дальнего Востока России из Москвы. О результатах расследования ничего не известно.