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06:50 (мск), источник: Восток Медиа

Одарённые дети в Хабаровском крае станут богаче

Власти Хабаровского края увеличили размер ежемесячной стипендии губернатора одарённым детям и талантливой молодёжи за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. В среднем, по сравнению с прошлым годом, размер выплаты вырос на две тысячи рублей.

«С этого года стипендия для детей до 12 лет увеличена с 500 рублей до 2500 рублей, а подростков 12−15 лет — с 700 рублей до 2700 рублей. Молодые люди в возрасте от 16 лет будут ежемесячно получать 3000 рублей вместо 900 рублей», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Денежные премии назначают сроком на один год по итогам учебного периода. Их обладателями становятся учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также участники художественной самодеятельности, проявившие себя на краевых, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Ежегодно губернаторские стипендии присуждаются 30 одарённым детям и молодёжи. Имена обладателей премий по итогам этого учебного года назовут в июне.

Стипендии губернатора в Хабаровском крае выплачивают с 2006 года, чтобы стимулировать творческую активность, поддерживать молодые таланты, вовлекать детей в творческие профессии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2016 году в регионе расширили список получателей губернаторской стипендии. Теперь в крае поддерживаю больше молодёжи, представляющей коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока.

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