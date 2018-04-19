Арест экс-мэра Владивостока продлен еще на три месяца
Игорь Пушкарёв находится в СИЗО «Матросская тишина» почти 2 года.
Игорь Пушкарёв находится в СИЗО «Матросская тишина» почти 2 года.
Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест
Напомним, на заседаниях по существу дела в Тверском суде сторона обвинения продолжит зачитывать материалы уголовного дела Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также Андрея Лушникова.
Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.