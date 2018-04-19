Арест экс-мэра Владивостока продлен еще на три месяца

Источник: AP 2018

Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Как сообщил корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, срок содержания под стражей продлен еще на три месяца — до 26 июля 2018 года. На этот же период продлён и срок ареста экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

Напомним, на заседаниях по существу дела в Тверском суде сторона обвинения продолжит зачитывать материалы уголовного дела Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также Андрея Лушникова.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.