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06:56 (мск), источник: VLADNEWS

Арест экс-мэра Владивостока продлен еще на три месяца

Игорь Пушкарёв находится в СИЗО «Матросская тишина» почти 2 года.

Источник: AP 2018

Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Как сообщил корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, срок содержания под стражей продлен еще на три месяца — до 26 июля 2018 года. На этот же период продлён и срок ареста экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

Напомним, на заседаниях по существу дела в Тверском суде сторона обвинения продолжит зачитывать материалы уголовного дела Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также Андрея Лушникова.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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