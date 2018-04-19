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07:17 (мск), источник: Newslab.ru

ГИБДД Красноярска потребовала закрыть пригородный автобус из-за плохой дороги

После проверки городских и пригородных дорог, полицейские признали самым опасным маршрут к дачному массиву на северо-западе города.

Источник: РИА "Новости"

Дорожные полицейские признали дорогу в Октябрьском районе Красноярска опасной и запретили автобусам ездить по ней.

Как рассказали в ГИБДД Красноярска, перед началом дачного сезона инспекторы проверили дороги, которые ведут в загородные садоводческие товарищества. Самым опасным признали маршрут к дачному массиву на северо-западе города.

«По мнению Госавтоинспекции, самым аварийно-опасным является участок от ул. Елены Стасовой до административной границы Красноярска, так как на дорожном полотне имеются частичные разрушения, множественные выбоины, разрыхление и просадка асфальта. Сотрудники полиции направили предписание в МКУ “УДИБ” об устранении выявленных недостатков до 1 мая», — пояснили в пресс-службе.

До того момента, пока нарушения не устранят, полицейские пообещали не пускать на эту дорогу один из пригородных автобусов. Речь идет о маршруте 136 — он идет от Железнодорожного вокзала до пос. Геологов. Представление об этом направили в краевое министерство транспорта. Сотрудники ГИБДД пообещали поставить на выезде из города экипаж ДПС, который в принудительном порядке будет разворачивать общественный транспорт — таким образом полицейские надеются обеспечить безопасность пассажиров.

«Если асфальтобетонное полотно не будет восстановлено в срок, то администрация Красноярска будет привлечена к ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ, санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

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