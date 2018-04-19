ГИБДД Красноярска потребовала закрыть пригородный автобус из-за плохой дороги

Как рассказали в ГИБДД Красноярска, перед началом дачного сезона инспекторы проверили дороги, которые ведут в загородные садоводческие товарищества. Самым опасным признали маршрут к дачному массиву на северо-западе города.

«По мнению Госавтоинспекции, самым аварийно-опасным является участок от ул. Елены Стасовой до административной границы Красноярска, так как на дорожном полотне имеются частичные разрушения, множественные выбоины, разрыхление и просадка асфальта. Сотрудники полиции направили предписание в МКУ “УДИБ” об устранении выявленных недостатков до 1 мая», — пояснили в пресс-службе.