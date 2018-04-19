ГИБДД Красноярска потребовала закрыть пригородный автобус из-за плохой дороги
После проверки городских и пригородных дорог, полицейские признали самым опасным маршрут к дачному массиву на
После проверки городских и пригородных дорог, полицейские признали самым опасным маршрут к дачному массиву на
Дорожные полицейские признали дорогу в Октябрьском районе Красноярска опасной и запретили автобусам ездить по ней.
Как рассказали в ГИБДД Красноярска, перед началом дачного сезона инспекторы проверили дороги, которые ведут в загородные садоводческие товарищества. Самым опасным признали маршрут к дачному массиву на
«По мнению Госавтоинспекции, самым
«Если асфальтобетонное полотно не будет восстановлено в срок, то администрация Красноярска будет привлечена к ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ, санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей», — отметили в