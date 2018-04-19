Избитого свердловского журналиста проверили на «детекторе лжи»
Главный редактор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин прошел проверку на полиграфе, сообщается на сайте издания.
Главный редактор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин прошел проверку на полиграфе, сообщается на сайте издания.
Исследование было организовано в рамках уголовного дела по факту нападения на журналиста, уточняет газета.
Напомним, в Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты», члена оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Дмитрия Полянина напали неизвестные. Он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.
По словам Дмитрия Полянина, у подъезда его избили арматурой. В результате у журналиста было сломано ребро, он получил сотрясение головного мозга.
В среду главред «Областной» сообщил, что он выписан из больницы.