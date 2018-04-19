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07:36 (мск), источник: ЕАН

Избитого свердловского журналиста проверили на «детекторе лжи»

Главный редактор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин прошел проверку на полиграфе, сообщается на сайте издания.

Исследование было организовано в рамках уголовного дела по факту нападения на журналиста, уточняет газета.

Напомним, в Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты», члена оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Дмитрия Полянина напали неизвестные. Он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

По словам Дмитрия Полянина, у подъезда его избили арматурой. В результате у журналиста было сломано ребро, он получил сотрясение головного мозга.

В среду главред «Областной» сообщил, что он выписан из больницы.

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