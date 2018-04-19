Избитого свердловского журналиста проверили на «детекторе лжи»

Исследование было организовано в рамках уголовного дела по факту нападения на журналиста, уточняет газета.

Напомним, в Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты», члена оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Дмитрия Полянина напали неизвестные. Он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

По словам Дмитрия Полянина, у подъезда его избили арматурой. В результате у журналиста было сломано ребро, он получил сотрясение головного мозга.