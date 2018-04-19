Воронежцы представят главе государства свой проект по утилизации мусора
Многолетний труд выпускников школы «Репное» стала одним из победителей конкурса СПЧ.
Многолетний труд выпускников школы «Репное» стала одним из победителей конкурса СПЧ.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека подвел итоги конкурса по решению проблем утилизации мусора. Его объявили еще в конце Года экологии 2017. Воронежский проект переработки твердых бытовых отходов «Я разделяю» попал в число 11 победителей. Об этом сообщили в
Многолетний труд ШЭК «Репное» во главе с Вячеславом Черниковым был выбран из более ста работ, которые подготовили участники 20 регионов России и других стран.
— Подобной целостности теоретической и организационной практики на сегодняшний день ни у кого нет, — считает куратор проекта, доктор биологических наук, профессор биофака МГУ Дмитрий Кавтарадзе.
В большинстве конкурсных работ развивались темы сокращения образования отходов, раздельного сбора и переработки мусора. Участники и организаторы отмечают, что решение проблемы отходов невозможно без широкого вовлечения населения и его просвещения.
Сейчас воронежцы ожидают приглашения на рабочее совещание СПЧ для подготовки доклада главе государства и уже получили приглашение принять участие в работе