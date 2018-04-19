Воронежцы представят главе государства свой проект по утилизации мусора

Источник: Reuters

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека подвел итоги конкурса по решению проблем утилизации мусора. Его объявили еще в конце Года экологии 2017. Воронежский проект переработки твердых бытовых отходов «Я разделяю» попал в число 11 победителей. Об этом сообщили в пресс-службе школы «Репное».

Многолетний труд ШЭК «Репное» во главе с Вячеславом Черниковым был выбран из более ста работ, которые подготовили участники 20 регионов России и других стран.

— Подобной целостности теоретической и организационной практики на сегодняшний день ни у кого нет, — считает куратор проекта, доктор биологических наук, профессор биофака МГУ Дмитрий Кавтарадзе.

В большинстве конкурсных работ развивались темы сокращения образования отходов, раздельного сбора и переработки мусора. Участники и организаторы отмечают, что решение проблемы отходов невозможно без широкого вовлечения населения и его просвещения.