В Беларуси готовы ужесточить контроль за интернетом

Источник: Русская служба Би-би-си

В Беларуси обсуждают новые поправки к закону о СМИ, задача которого, как сказал белорусский президент Александр Лукашенко, — «защитить людей от деструктивной информации».

Ужесточение контроля над интернетом свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти, считают аналитики в Минске.

Интернет-ресурсы как СМИ.

Интернет-ресурсам предлагают добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ. Отныне «сетевое издание» обязано стать юридическим лицом, с юридическим адресом в помещении нежилого фонда и редактором, имеющим белорусский паспорт и не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих постах в СМИ.

Пока можно не регистрироваться, но в этом случае владельцы и репортеры таких интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Новые нормы закона вводят обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы или комментарии на любых (зарегистрированных и нет) сайтах и форумах; обязательную модерацию; допускают блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

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В отличие от принятого в 2014 году «жесткого», по оценкам правозащитников и ряда журналистских организаций, закона о СМИ, поправки в действующее законодательство были обнародованы загодя и вызвали активное обсуждение.

И сторонники, и критики отправленных в парламент поправок сходятся во мнении: решение предопределено.

Но как это сможет работать?

СМС-регистрация?

Если схема контроля и наказаний зарегистрированных и незарегистрированных СМИ апробирована действующими законами, то нововведение об идентификации на форумах и в соцсетях критики называют полетом административных фантазий.

Замминистра информации Павел Легкий в интервью крупнейшему белорусскому порталу TUT.by пояснил, что интернет-комментаторов не намерены лишать ников, но реальные сведения о них должны быть у владельца портала — для привлечения «анонима» к ответственности в случае нарушения действующих законов и норм морали.

Мининформ, по словам Легкого, предлагает заменить действующие формы регистрации на форумах СМС-регистрацией и уже имеет возможность блокировать соцсети.

Отечественных соцсетей в Беларуси нет.

«Похоже, после смены топ-команды в мининформе не осталось людей, пользующихся интернетом. А газетчики не понимают, что смена источника информации или места для обсуждения новостей с белорусского на зарубежный осуществляется пользователем в один клик безо всякого разрешения государства и совершенно бесплатно, — парирует в “Фейсбуке” создатель TUT.by Юрий Зиссер. — Ну, а требование идентификации пользователей приведет к их исходу на зарубежные сайты, где нет ограничений и можно писать по-русски».

Разработчики поправок в закон о СМИ признают: понадобятся подзаконные акты, постановления и инструкции для реализации решения о блокировках и обязательной идентификации пишущих, снимающих или говорящих.

Но десятки аналитиков и интернет-пользователей вслед за Зиссером задаются вопросом: что еще ужесточать, когда любой сайт может быть законным образом заблокирован в Беларуси в течение минут без суда и следствия?

Заблокированный несколько месяцев назад оппозиционный сайт «Хартия97» официально не доступен пользователям в Беларуси; подвергавшийся блокировке «Белорусский партизан», уступая требованиям мининформа, перешел в зону .by и отказался от публикации комментариев.

«Идея уравнять в правах и обязанностях традиционные СМИ и интернет-медиа справедлива, — пишет Юрий Зиссер. — Непонятно только, почему это нужно делать путем ужесточения регулирования интернет-медиа, а не наоборот — полным или частичным снятием уже существующих избыточных требований к традиционным СМИ».

«Государственное дело».

Задача нового закона о СМИ — защитить людей от деструктивной информации, заявил президент Лукашенко, встречаясь 10 апреля с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ.

«СМИ — это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ — финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, — государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность», — подчеркнул Лукашенко.

Руководители госорганов и контролируемой властями прессы активно поддерживают позицию белорусского президента.

«Обсуждаемый сейчас законопроект основан на мировом опыте. Вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом», — заявил в газете «Советская Белоруссия» министр информации Александр Карлюкевич.

«Интернет — это не только благо с точки зрения информации и коммуникации, но еще и определенный вред, а иногда прямая, явная угроза государству, обществу, семьям и отдельно взятым людям», — уверен высокопоставленный сотрудник МВД Геннадий Казакевич.

«Не дело, когда в нашем информационном пространстве снуют неопознанные “летающие тарелки”. Обсуждение общественно значимых тем предполагает открытость, гласность и искренность. Это основы цивилизованного общения. Если же человек не знаком с этими правилами и не умеет себя вести, то обновленное законодательство сумеет воспитать тех, кого недовоспитали родители», — говорит председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок.

Почему именно сейчас?

Аналитики в Минске уверены: усиление контроля над прессой свидетельствует о приближении политических и экономических испытаний для власти.

В начале апреля президент Лукашенко восстановил в своей администрации должность замглавы по идеологии, упраздненную было в феврале 2017 года. Бывшему военному, юристу Владимиру Жевняку президент поставил задачу «осовременить» систему идеологической работы в стране; в сферу ответственности Жевняка определено также кураторство СМИ и общественных организаций.

Без очевидного повода недавно глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам о правилах проведения референдума в Беларуси. И хотя президент Лукашенко на встрече с представителями госСМИ заверил, что время для референдума еще не пришло, в стране активно обсуждается, какие изменения в Конституцию готовят власти.

Эксперты сходятся во мнении, что на «совет с народом» будет вынесен вопрос об отношении к смертной казни, и называют подобное реверансом Лукашенко в сторону Европы, которая давно и настойчиво требует отмены смертной казни в Беларуси — единственной европейской стране, где применяется такой вид наказания.

Во внутренней политике при этом, как полагают аналитики, Лукашенко может пойти на увеличение своего президентского срока и дальнейшее «закручивание гаек» в отношении критиков его командно-административной модели.

Ужесточение закона о СМИ в преддверии возможного референдума вписывается в практику белорусских властей, традиционно корректировавших этот закон за год-два до президентских выборов.

«Это абсолютно дуболомное и недальновидное решение, потому что все равно полностью зажать интернет невозможно. А вот еще больше ухудшить свой имидж легко, хотя белорусские власти и так называют врагами интернета, врагами свободы высказываний, — замечает Александр Класковский, политаналитик “Белорусских новостей”. — Ухудшение имиджа совсем неуместно именно сегодня, когда руководство Беларуси патетически объявило, что оно взяло курс на ИТ-страну. Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной?».

Призрачная альтернатива?

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), в отличие от традиционно солидарного с властями Белорусского союза журналистов, выступает против внесения нынешних поправок и за либерализацию действующего закона о СМИ.

В Беларуси два журналистских союза с примерно равным количеством членов.

На днях БАЖ организовал публичное обсуждение предлагаемых изменений в закон. Журналисты, редакторы, юристы и медиаэксперты в результате обсуждения потребовали отправить проект поправок на доработку и учесть мнения профессионального журналистского сообщества, граждан и бизнеса.

БАЖ обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой начать диалог с белорусскими властями и подготовила персональные обращения к депутатам парламента, готовым рассмотреть поправки в закон о СМИ.

Замечания и предложения БАЖ отправлены в профильную парламентскую комиссию. Туда же депутат Анна Канопацкая (одна из двух депутатов, которые в 110-местном белорусском парламенте считаются представителями оппозиции) передала альтернативный законопроект, разработанный совместно с экспертами БАЖ.

Альтернативный законопроект предлагает легализовать журналистов-фрилансеров, признав за ними право работать по профессии; использовать только судебный порядок при блокировке сайтов; отменить аккредитацию в МИД белорусским журналистам, сотрудничающим с зарубежными СМИ; упростить допуск к информации, предоставляемой госорганами.

Парламентская комиссия в соответствии с процедурой может вынести проект депутата Канопацкой на обсуждение в авторской редакции, может вообще отклонить предложенные разработчиками поправки, может отправить законопроект на доработку.

«Но при доработке комиссия должна согласовать изменения с Администрацией президента и заинтересованными ведомствами. Надежды, что будут внесены какие-либо изменения, очень малы», — признает руководитель юридической службы БАЖ Олег Агеев.

«Иностранных агентов» пока не будет.

В белорусское законодательство не будут вноситься определения СМИ и журналистов как агентов иностранного влияния, заявил президент Лукашенко на недавней встрече с представителями государственными СМИ.

«Если мы говорим об инфоагентах, мы должны прежде всего создать единые критерии для определения таковых. Выражаясь фигурально, продумать единые бирки. Но сразу встает вопрос, как же мы будем реализовывать на практике это решение? Не усложнит ли это наши отношения с Россией, чьи СМИ порой о нашей стране показывают непонятно что? А ведь бирки придется вешать не выборочно, а на всех», — рассуждал Лукашенко.

Но заверил: «Если придет время, наступит такая необходимость — я с этими иноагентами разберусь в течение суток».

Предложенную в поправках к закону о СМИ норму об обязательном присутствии на белорусских каналах, активно транслирующих российский продукт, 30% отечественного контента Лукашенко приветствовал.

«Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане», — сказал белорусский президент.