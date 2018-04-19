«Вы можете поднять бунт». Ануар Жангозин о поборах в школах Астаны

Источник: Tengrinews

На встрече представителей антикоррупционной службы с членами родительских комитетов были обсуждены коррупционные риски в сфере образования.

Кроме того, родители школьников пожаловались на то, что в некоторых школах продолжают собирать деньги на нужды учебных заведений.

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«В вашей речи было сказано, что из бюджета для школ выделяются деньги вплоть до хозтоваров. Но, почему-то, в прошлой четверти мы все — родительский комитет, собирали деньги. Классный руководитель нам сказала, что нужно принести столько-то тряпок, моющих средств для мытья парт», — сообщила одна из родительниц.

«В эту субботу будет субботник. Нам было сказано: принести 20 цветков. Хорошо, цветы принесем, но к ним еще столько же одинаковых горшков нужно. Это предполагает, что мы будем собирать деньги и покупать горшки», — продолжила жительница Астаны.

«Вы председатель родительского комитета?», — прервал ее глава управления образования Ануар Жангозин, — Вы можете бунт поднять, сказать родителям: «не сдавать». «Я вам скажу — мы все бюджетные школы в прошлом году посмотрели. Мы увидели, да, в каких-то школах были вопросы, что денег, может быть, не хватало. В этом году, я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что на бумагу, хозяйственные товары, мыло и так далее, на это все деньги есть», — заверил родителей учащихся Ануар Жангозин.

Он подчеркнул, что за подобные действия представители учебных заведений будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Сейчас этот вопрос у нас на контроле. Когда мы выявляем такие моменты, мы директоров вызываем на дисциплинарные комиссии, выносим выговор. После строгого выговора идет увольнение. У нас есть директора, которые, в том числе, по таким вопросам были освобождены от должности», — заявил Жангозин.

Глава управления призвал родителей не умалчивать о поборах, а заявлять в управление образования и указывать номера школ.