«Вы можете поднять бунт». Ануар Жангозин о поборах в школах Астаны
Руководитель управления образования Астаны ответил на жалобы представителей родительских комитетов о поборах в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Руководитель управления образования Астаны ответил на жалобы представителей родительских комитетов о поборах в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На встрече представителей антикоррупционной службы с членами родительских комитетов были обсуждены коррупционные риски в сфере образования.
Кроме того, родители школьников пожаловались на то, что в некоторых школах продолжают собирать деньги на нужды учебных заведений.
«В вашей речи было сказано, что из бюджета для школ выделяются деньги вплоть до хозтоваров. Но,
«В эту субботу будет субботник. Нам было сказано: принести 20 цветков. Хорошо, цветы принесем, но к ним еще столько же одинаковых горшков нужно. Это предполагает, что мы будем собирать деньги и покупать горшки», — продолжила жительница Астаны.
«Вы председатель родительского комитета?», — прервал ее глава управления образования Ануар Жангозин, — Вы можете бунт поднять, сказать родителям: «не сдавать». «Я вам скажу — мы все бюджетные школы в прошлом году посмотрели. Мы увидели, да, в
Он подчеркнул, что за подобные действия представители учебных заведений будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Сейчас этот вопрос у нас на контроле. Когда мы выявляем такие моменты, мы директоров вызываем на дисциплинарные комиссии, выносим выговор. После строгого выговора идет увольнение. У нас есть директора, которые, в том числе, по таким вопросам были освобождены от должности», — заявил Жангозин.
Глава управления призвал родителей не умалчивать о поборах, а заявлять в управление образования и указывать номера школ.
«Если в Facebook зайти, то всегда обвиняют управление образования, что “там сидят коррупционеры, ничего не делают”. Критиковать и обвинять — это очень просто. Мы можем много ездить и проверять школы, но все проблемы мы сможем выявить только с вами. (…) Когда мы говорим, что в школах проблемы и не называем конкретную школу, то получается, что все директора не работают. Хотя у нас большинство директоров очень хорошие и ответственные, честные люди. Не называя конкретную школу, мы тем самым людей, которые в образовании, которые не очень шикуют, а идут туда по долгу службы, мы, фактически, ставим на всей их работе крест, обвиняя их в том, что они коррупционеры», — резюмировал Ануар Жангозин.