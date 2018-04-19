С «Тотальным диктантом» на пятёрку справились 20 хабаровчан

Всего на всемирную акцию по поддержке грамотности пришли около 800 хабаровчан. Их приняли на пяти площадках: в Тихоокеанском государственном университете, Дальневосточном институте управления РАНХиГС, коворкинг-центре «Точке кипения», Краевом центре образования и Хабаровской духовной семинарии. Посмотреть результаты можно на сайте «Тотального диктанта», выбрав свою площадку и набрав фамилию, имя и кодовое слово, указанное на бланке участника.

«Хабаровчане — молодцы! Потому что текст был намного сложнее, чем в прошлом году, по моей личной оценке. Конечно, пятёрок в этом году чуть меньше, но я считаю, что уровень у нас очень неплохой, потому что в основном ошибки были в действительно сложных местах, с которыми не каждый справится», — рассказала корреспонденту агентства координатор акции в Хабаровске Лилия Тивикова.

В проверке работ принимала участие экспертная комиссия, состоящая из 40 человек. Её председатель Ирина Калашникова проведёт разбор текста для всех желающих 23 апреля в 19:00 в актовом зале РАНХиГС. Там же пройдёт награждение координаторов, филологов, партнёров акции, чтецов, а также героев «Тотального диктанта» — его отличников, которые получат призы от организаторов.