Пропускная способность станции «Площадь 1905 года» будет увеличена

В настоящее время на «Площади 1905 года» имеется лишь один рамочный металлодетектор. По этой причине в вечерний час пик, когда горожане после рабочего дня разъезжаются из центра, в фойе станции скапливается толпа из десятков людей. Следует отметить, что, по оценкам представителей Кольцовской таможни, на матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбург приедет до 60 000 российских и иностранных болельщиков. Вероятнее всего, большинство из них будет регулярно проходить через «Площадь 1905 года», поскольку эта станция ближе всех расположена к «Екатеринбург Арене».