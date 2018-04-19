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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер старейший новосибирский священник Валентин Бирюков

Похороны состоятся в Преображенском соборе Бердска.

Вечером в среду, 18 апреля, в группе бердского храма в честь Богоявления Господня в социальной сети появилось сообщение о смерти на 96-ом году жизни старейшего священника Новосибирской области иеромонаха Иосифа (Валентина Бирюкова).

— Дорогие братья и сестры! Сегодня вечером отошел ко Господу иеромонах Иосиф (Бирюков). Просим ваших молитв. Спаси вас всех Господь!.. — говорится в сообщении.

Похороны состоятся в пятницу, 20 апреля, в Преображенском соборе Бердска после Божественной Литургии.

ДОСЬЕ КП.

Валентин Яковлевич Бирюков.

Родился 4 июля 1922 года в селе Колыванском Алтайского края. Во время коллективизации семья была раскулачена и сослана в Нарымский край.

В 1941 году был на фронте, служил наводчиком орудия на Ленинградском фронте. После прорыва блокады дошел до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кенигсберга. Закончил войну в Польше.

После войны вернулся в Нарымский край, где был прихожанином Воскресенской церкви поселка Тогур. В 1975 году рукоположен во диакона архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Во священника его рукополагал архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. Прослужив несколько лет в Средне-Азиатской епархии, вернулся в Сибирь.

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