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08:02 (мск), источник: VN.ru

За клиентов штрафстоянок заступилась прокуратура Новосибирска

Отказ штрафстоянок возвращать автовладельцам их машины без немедленной оплаты привлек внимание прокуратуры Новосибирской области. Ведомство выявило нарушения после жалоб граждан и публикаций в СМИ.

Источник: VN.ru

Было установлено, что сотрудники штрафстоянок препятствовали выдаче автомобилей владельцам без оплаты стоимости их перемещения и хранения, несмотря на полученное разрешение органов полиции. При этом, согласно приказу ФАС РФ № 1145/16 от 15.08.2016, срок оплаты должен составлять не более 30 календарных дней со дня помещения машины на специализированную стоянку.

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В результате заместитель прокурора НСО потребовал от директора ООО «ГАПП-9» обеспечить возврат автомобилей с соблюдением закона. Эта коммерческая организация управляет четырьмя штрафстоянками в Новосибирске: на улицах Нижегородская, Доватора, Станционная и на Октябрьской магистрали.

В прокуратуре напомнили, что обратившийся на штрафстоянку гражданин обязан предъявить только разрешение полиции на выдачу задержанного автомобиля и документы для управления транспортным средством.

В Новосибирске ежедневно «на охоту» выходят не менее десяти эвакуаторов. В среднем каждому удается «поймать» по восемь-десять машин. Однако не всегда им улыбается удача. Однажды эвакуатор попытался увезти полицейскую машину и даже успел погрузить ее на платформу, но стражи порядка смогли «спасти» свой автомобиль. В другой раз решительный бой эвакуатору дала мама владельца «Хаммера».

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