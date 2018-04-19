За клиентов штрафстоянок заступилась прокуратура Новосибирска

Источник: VN.ru

Было установлено, что сотрудники штрафстоянок препятствовали выдаче автомобилей владельцам без оплаты стоимости их перемещения и хранения, несмотря на полученное разрешение органов полиции. При этом, согласно приказу ФАС РФ № 1145/16 от 15.08.2016, срок оплаты должен составлять не более 30 календарных дней со дня помещения машины на специализированную стоянку.

Читайте также Новосибирские власти уточнят полномочия в тарифообразовании для эвакуаторов и штрафстоянок

В результате заместитель прокурора НСО потребовал от директора ООО «ГАПП-9» обеспечить возврат автомобилей с соблюдением закона. Эта коммерческая организация управляет четырьмя штрафстоянками в Новосибирске: на улицах Нижегородская, Доватора, Станционная и на Октябрьской магистрали.

В прокуратуре напомнили, что обратившийся на штрафстоянку гражданин обязан предъявить только разрешение полиции на выдачу задержанного автомобиля и документы для управления транспортным средством.