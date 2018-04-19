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08:11 (мск), источник: СуперОмск

Умер новосибирский священник, учившийся в Омске на артиллериста

На 96-м году жизни скончался старейший священник Новосибирской области протоиерей Валентин Бирюков.

Его похороны пройдут 20 апреля в Кафедральном соборе Новосибирска в честь Преображения Господня после Божественной Литургии.

Валентин Бирюков родился в 1922 году в Алтайском крае. В годы войны учился в Омске на артиллериста, воевал на Ленинградском фронте. Отличился как меткий стрелок и умелый наводчик орудия. Протоиерей служил в Никольской церкви в селе Новолуговое, в Александро-Невской церкви в Колывани (Новосибирская область). Все его три сына стали священниками.

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