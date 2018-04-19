Умер новосибирский священник, учившийся в Омске на артиллериста

Валентин Бирюков родился в 1922 году в Алтайском крае. В годы войны учился в Омске на артиллериста, воевал на Ленинградском фронте. Отличился как меткий стрелок и умелый наводчик орудия. Протоиерей служил в Никольской церкви в селе Новолуговое, в Александро-Невской церкви в Колывани (Новосибирская область). Все его три сына стали священниками.