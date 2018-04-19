В селах Башкирии появятся старосты

Законом определяются статус и полномочия старосты сельского населённого пункта. В частности, предусматривается, что старостой сельского населённого пункта не может быть человек, замещающий государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы. Срок полномочий старосты не может быть менее двух и более пяти лет. Староста взаимодействует с населением и направляет по результатам встреч обращения и предложения, которые обязательны к рассмотрению органами местного самоуправления.