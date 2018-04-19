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08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В селах Башкирии появятся старосты

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В селах Башкирии может появиться должность старосты населённого пункта. Он будет представлять интересы жителей при решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте. Владимир Путин внес изменения в законодательство по вопросам совершенствования организации местного самоуправления.

Источник: Башинформ

Староста назначается представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан этого населённого пункта из числа жителей, обладающих активным избирательным правом.

Законом определяются статус и полномочия старосты сельского населённого пункта. В частности, предусматривается, что старостой сельского населённого пункта не может быть человек, замещающий государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы. Срок полномочий старосты не может быть менее двух и более пяти лет. Староста взаимодействует с населением и направляет по результатам встреч обращения и предложения, которые обязательны к рассмотрению органами местного самоуправления.

Совершенствуется и порядок проведения схода граждан. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом граждан.

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