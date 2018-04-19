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07:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уличный кинотеатр откроют в Амурске

Помимо кино, здесь покажут спектакли и организуют открытое рок-кафе.

Фестиваль «Кино под небом» запустят в Амурске. Аналогично хабаровским кинопоказам, амурчане смогут смотреть фильмы на открытом пространстве. Такое новшество было решено приурочить к юбилею города, который отпразднуют 23 июня.

 — Первый фильм жители города смогут посмотреть как раз на праздновании юбилея. Скорее всего это будет советская классика — комедия, которая будет интересна и молодежи и взрослым, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела культуры администрации Амурска Наталья Клюс.

Сейчас в городе проходит опрос — хотят ли жители Амурска, чтобы «Кино под небом» проходило на постоянной основе. Как уточнила собеседница, пока никто негативных отзывов не оставлял.

 — Площадкой проведения этого мероприятия станет Комсомольский проспект. Здесь также пройдет молодежный фестиваль «Лица улиц» под неофициальным девизом «Мы идем к вам». В этот день на улицах города будут показывать спектакли, организуем открытое рок-кафе, мастер-классы по акробатике и другие интересные вещи, — делится планами Наталья Клюс.

Кстати, помимо фильмов под звездным небом, амурчане станут участниками «культурной пятницы». Как и в прошлом году, в 18.00 после работы, творческие коллективы города будут выступать для жителей у главного фонтана.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», к 60-летнему юбилею в городе организуют передвижную выставку «Амурск — город, устремленный в будущее», которая позволит популяризировать третий по величине город Хабаровского края.

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