Незаконную рубку леса пресекли в Чунском районе
В Чунском районе полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса.
В Чунском районе полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса.
Как сообщает 19 апреля 2018 года
Полицейские также изъяли около 250 куб. м похищенного леса. По оценкам специалистов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 1,5 млн рублей. Наиболее активным участникам группы по ходатайству следствия судом избрана мера заключения в виде заключения под стражу.
По мнению следователей, группа незаконных лесорубов действовала в течение длительного времени. Злоумышленники наладили каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. Сейчас полицейские устанавливают других участников незаконной деятельности.