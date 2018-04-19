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07:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Незаконную рубку леса пресекли в Чунском районе

В Чунском районе полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса.

Как сообщает 19 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в организации незаконного бизнеса подозревают двух братьев в возрасте 50 и 53 лет, им вменяют совершение нескольких преступлений по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». При обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили четыре единицы оружия, много бензопил, автомобильную и тракторную технику, средства связи, 800 тыс. рублей, предположительно добытых незаконным путём, и документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Полицейские также изъяли около 250 куб. м похищенного леса. По оценкам специалистов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 1,5 млн рублей. Наиболее активным участникам группы по ходатайству следствия судом избрана мера заключения в виде заключения под стражу.

По мнению следователей, группа незаконных лесорубов действовала в течение длительного времени. Злоумышленники наладили каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. Сейчас полицейские устанавливают других участников незаконной деятельности.

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