Незаконную рубку леса пресекли в Чунском районе

Как сообщает 19 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в организации незаконного бизнеса подозревают двух братьев в возрасте 50 и 53 лет, им вменяют совершение нескольких преступлений по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». При обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили четыре единицы оружия, много бензопил, автомобильную и тракторную технику, средства связи, 800 тыс. рублей, предположительно добытых незаконным путём, и документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.