Как в троллейбусе: в самолетах предложили сделать стоячие места
По мнению разработчиков прототипа стоячих кресел для пассажиров самолетов, такое нововведение увеличит вместимость на 20% и сделать билеты дешевле.
По мнению разработчиков прототипа стоячих кресел для пассажиров самолетов, такое нововведение увеличит вместимость на 20% и сделать билеты дешевле.
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Итальянские авиаконструкторы разработали прототип стоячих мест для самолетов. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.
По замыслу конструкторов из компании Aviointeriors стоячий пассажир самолета фиксируется в специальном кресле ремнями на уровне бедер. Это не вызывает дискомфорта во время перелетов благодаря эргономичной конструкции «стоячего» кресла, снабженного мягкой обивкой и подлокотниками. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.
Но присесть в таком кресле не получится — на него можно разве что облокотиться. Зато в случае экстремальных перегрузок — при аварии, например, они обеспечивают надежную фиксацию пассажиров, уверяют разработчики.
Разработка позволит значительно увеличить вместимость салона лайнера — в него поместиться до 20% больше пассажиров. К тому же стоячие места в два раза легче стандартных сидений. Разработчики прототипа не сомневаются — нововведение понравится лоукостерам и тем пассажирам, которые не могут себе позволить дороги авиаперелеты.