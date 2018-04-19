Как в троллейбусе: в самолетах предложили сделать стоячие места

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Итальянские авиаконструкторы разработали прототип стоячих мест для самолетов. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

По замыслу конструкторов из компании Aviointeriors стоячий пассажир самолета фиксируется в специальном кресле ремнями на уровне бедер. Это не вызывает дискомфорта во время перелетов благодаря эргономичной конструкции «стоячего» кресла, снабженного мягкой обивкой и подлокотниками. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

Но присесть в таком кресле не получится — на него можно разве что облокотиться. Зато в случае экстремальных перегрузок — при аварии, например, они обеспечивают надежную фиксацию пассажиров, уверяют разработчики.