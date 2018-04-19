Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Бузова запустила свою валюту
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:52 (мск), источник: Sputnik.by

Как в троллейбусе: в самолетах предложили сделать стоячие места

По мнению разработчиков прототипа стоячих кресел для пассажиров самолетов, такое нововведение увеличит вместимость на 20% и сделать билеты дешевле.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Итальянские авиаконструкторы разработали прототип стоячих мест для самолетов. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

По замыслу конструкторов из компании Aviointeriors стоячий пассажир самолета фиксируется в специальном кресле ремнями на уровне бедер. Это не вызывает дискомфорта во время перелетов благодаря эргономичной конструкции «стоячего» кресла, снабженного мягкой обивкой и подлокотниками. Прототипы стоячих кресел были продемонстрированы публике на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

Но присесть в таком кресле не получится — на него можно разве что облокотиться. Зато в случае экстремальных перегрузок — при аварии, например, они обеспечивают надежную фиксацию пассажиров, уверяют разработчики.

Разработка позволит значительно увеличить вместимость салона лайнера — в него поместиться до 20% больше пассажиров. К тому же стоячие места в два раза легче стандартных сидений. Разработчики прототипа не сомневаются — нововведение понравится лоукостерам и тем пассажирам, которые не могут себе позволить дороги авиаперелеты.

Все новости региона
 Декорации райской жизни: интерьер отеля Ritz выставлен на торги
Тяжелая атлетика: сокращение квот белорусской команды ОИ 2020 решится летом
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь