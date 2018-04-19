Иркутск получил очередную партию трамваев из Москвы
Очередная партия трамваев из Москвы выйдет на улицы Иркутска в ближайшее время — четыре трамвая уже прибыли в областной центр, ещё шесть доставят в течение месяца.
Очередная партия трамваев из Москвы выйдет на улицы Иркутска в ближайшее время — четыре трамвая уже прибыли в областной центр, ещё шесть доставят в течение месяца.
Как сообщает 19 апреля 2018 года
«Эта модель трамвая относительно новая, 2006 года выпуска, имеет ряд преимуществ и может достаточно долго эксплуатироваться. Новый трамвай подобной серии стоит около 28 млн рублей», — подчеркнул Андрей Маковецкий.
Как напомнила председатель комитета администрации по городскому обустройству Елена Федорова, такой подарок мэрия Москвы делает Иркутску уже второй раз. «Перед нами стоит задача по обновлению городского транспортного парка, и мы уже второй год работаем в этом направлении, — сказала она. — В прошлом году приобрели и запустили на линии 18 автобусов и 10 московских трамваев. В этом году планируем приобрести еще пять новых троллейбусов и пять автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов».