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07:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутск получил очередную партию трамваев из Москвы

Очередная партия трамваев из Москвы выйдет на улицы Иркутска в ближайшее время — четыре трамвая уже прибыли в областной центр, ещё шесть доставят в течение месяца.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 19 апреля 2018 года пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора МУП «ИркутскГорТранс» Андрея Маковецкого, все вагоны оборудованы системой видеонаблюдения, в них установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол. Сейчас в трамвайном депо идет подготовка вагонов для выхода на линию, все трамваи находятся в хорошем техническом состоянии.

«Эта модель трамвая относительно новая, 2006 года выпуска, имеет ряд преимуществ и может достаточно долго эксплуатироваться. Новый трамвай подобной серии стоит около 28 млн рублей», — подчеркнул Андрей Маковецкий.

Как напомнила председатель комитета администрации по городскому обустройству Елена Федорова, такой подарок мэрия Москвы делает Иркутску уже второй раз. «Перед нами стоит задача по обновлению городского транспортного парка, и мы уже второй год работаем в этом направлении, — сказала она. — В прошлом году приобрели и запустили на линии 18 автобусов и 10 московских трамваев. В этом году планируем приобрести еще пять новых троллейбусов и пять автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов».

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