Иркутск получил очередную партию трамваев из Москвы

Как сообщает 19 апреля 2018 года пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора МУП «ИркутскГорТранс» Андрея Маковецкого, все вагоны оборудованы системой видеонаблюдения, в них установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол. Сейчас в трамвайном депо идет подготовка вагонов для выхода на линию, все трамваи находятся в хорошем техническом состоянии.

Как напомнила председатель комитета администрации по городскому обустройству Елена Федорова, такой подарок мэрия Москвы делает Иркутску уже второй раз. «Перед нами стоит задача по обновлению городского транспортного парка, и мы уже второй год работаем в этом направлении, — сказала она. — В прошлом году приобрели и запустили на линии 18 автобусов и 10 московских трамваев. В этом году планируем приобрести еще пять новых троллейбусов и пять автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов».