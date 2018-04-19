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08:26 (мск), источник: Apiural.ru

Легендарный танк Т-34 готовят к параду Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. Механизированную колонну на параде в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге возглавит легендарный танк Т-34 образца 1943-го года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы, а также обновят внешний вид корпуса танка краской цвета хаки. В конструкции танка нет ни одной современной детали, только оригинальные. Также специалисты обновят знаменитую надпись на башне танка — «Урал-фронту».

Во время военного парада в Екатеринбурге по центральным улицам города пройдут более 2,2 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной техники. Впервые можно будет увидеть армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», УАЗ «Патриот» в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-У» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

© Служба новостей «АПИ».

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