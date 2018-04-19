Челябинская львица Лола в Крыму скоро станет мамой

Жизнь на привольном степном воздухе крымского сафари-парка Тайган явно Лоле на пользу. У нее появился здоровенный вольер, мини-прайд из нескольких молодых сородичей и друг сердца — гривастый лев Марсель.

Да и характер Лолы изменился: она стала общительней, не кидается на людей. Начала признавать руководителя сафари-парка Олега Зубкова: трется о ноги мощным крупом, позволяет себя погладить.

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Время от времени тайганцыв передают в Челябинск львиные приветы: у Лолы все хорошо. Перезимовала отлично, гуляет по весенней степи.

А тут из «Тайгана» прилетела еще одна добрая весточка: Лола скоро станет мамой! Счастливый отец — Марсель.

— Эй, Челябинск, привет вам от Лолы! У нее все отлично, роды совсем близко. «Папа» Карен Даллакян скоро станет дедушкой. Спасибо челябинцам за то, что спасли такую красотку от гибели, — сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина.

Напомним, что в Крыму Лола живет с октября 2016 года. В зооприют челябинского ветврача Карена Даллакяна «Спаси меня!» Лола попала из частного питомника в нашей области. Она стала не нужна хозяевам, когда превратилась из забавного малыша в львицу-подростка. Карену предложили ее забрать, или ее усыпят. С Лолой пришлось повозиться: была нарушена пищеварительная система, болели суставы. Карен ее подлечил и отправил в Крым.

И сейчас наша Лола — как огурчик.