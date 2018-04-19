Челябинская львица Лола в Крыму скоро станет мамой
Хищница заметно округлилась и подобрела.
Жизнь на привольном степном воздухе крымского
Да и характер Лолы изменился: она стала общительней, не кидается на людей. Начала признавать руководителя
Время от времени тайганцыв передают в Челябинск львиные приветы: у Лолы все хорошо. Перезимовала отлично, гуляет по весенней степи.
А тут из «Тайгана» прилетела еще одна добрая весточка: Лола скоро станет мамой! Счастливый отец — Марсель.
— Эй, Челябинск, привет вам от Лолы! У нее все отлично, роды совсем близко. «Папа» Карен Даллакян скоро станет дедушкой. Спасибо челябинцам за то, что спасли такую красотку от гибели, — сообщила «Комсомолке»
Напомним, что в Крыму Лола живет с октября 2016 года. В зооприют челябинского ветврача Карена Даллакяна «Спаси меня!» Лола попала из частного питомника в нашей области. Она стала не нужна хозяевам, когда превратилась из забавного малыша в
И сейчас наша Лола — как огурчик.
Кстати,