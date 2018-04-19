Более 17 тысяч детей примут новосибирские детсады в этом году, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Набор групп в детских садах начнется 1 мая и продлится до 31 августа. Осенью продолжится доукомплектование.

«Предполагаемое количество выпускников дошкольных учреждений составит более 16000. Более 17 500 детей дошкольного возраста готовы принять дошкольные учреждения города Новосибирска, а именно около 4 500 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и более 13 000 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет», — пояснили в мэрии.

Общая численность детей в дошкольных учреждениях увеличилась почти на 5 тысяч человек и составила 84 тысячи человек.