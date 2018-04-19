В Воронеже пройдет XIX Всероссийский аниме-фестиваль
Поклонников японских мультиков ждет
Поклонников японских мультиков ждет
С 29 апреля по 2 мая в Воронеже пройдет фестиваль японской анимации — уже в 19-й раз. Поклонников аниме ждут кинопоказы, шоу, лекции и
Фестиваль откроется 29 апреля в кинотеатре «Спартак». 30 апреля в Event Hall пройдет косплей-шоу: более 300 участников в костюмах любимых персонажей покажут сценки по мотивам мультиков. В этот же день пройдет фотовыставка, где представят лучшие снимки косплееров в образах.
1 мая в парке «Алые паруса» запланирован
Вечером ожидается концерт в Доме актера. А потом Ночь аниме в кинотеатр «Спартак», куда приедет один из создателей World of Tanks Вячеслав Макаров, который активно сотрудничает с японскими анимационными студиями.
2 мая в сквере у кинотеатра «Спартак» пройдет фотосессия косплееров. А в это время в Доме актера пройдут семинары и
Завершит фестиваль костюмированное шествие от «Спартака» до площади Детей в 16.30.
А после этого в одном из ночных клубов пройдет