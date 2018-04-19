В Воронеже пройдет XIX Всероссийский аниме-фестиваль

Источник: Комсомольская правда

С 29 апреля по 2 мая в Воронеже пройдет фестиваль японской анимации — уже в 19-й раз. Поклонников аниме ждут кинопоказы, шоу, лекции и мастер-классы, фотовыставка и костюмированный парад.

Фестиваль откроется 29 апреля в кинотеатре «Спартак». 30 апреля в Event Hall пройдет косплей-шоу: более 300 участников в костюмах любимых персонажей покажут сценки по мотивам мультиков. В этот же день пройдет фотовыставка, где представят лучшие снимки косплееров в образах.

1 мая в парке «Алые паруса» запланирован опен-эйр. Воронежцы увидят выступления вокалистов и танцоров на открытой площадке, а вдоль аллей парка развернется ярмарка тематических сувениров. Горожан ждут викторины, квесты и спортивные развлечения.

Вечером ожидается концерт в Доме актера. А потом Ночь аниме в кинотеатр «Спартак», куда приедет один из создателей World of Tanks Вячеслав Макаров, который активно сотрудничает с японскими анимационными студиями.

2 мая в сквере у кинотеатра «Спартак» пройдет фотосессия косплееров. А в это время в Доме актера пройдут семинары и мастер-классы. С поклонниками аниме поделятся фишками в области грима, театрального мастерства, видеокосплея. Приглашенные гости расскажут о фильме по мотивам игры World of Tanks, а также о создании мюзикла Death Note, который имел большой успех в Японии и Корее.

Завершит фестиваль костюмированное шествие от «Спартака» до площади Детей в 16.30.