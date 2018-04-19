Сильный дождь ожидается в Нижегородской области 19 апреля

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Сильный дождь ожидает жителей Нижегородской области в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный ЦУКС.

— В ближайшие 1−3 часа 19 апреля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается сильный дождь — до 15 мм осадков. В течение дня ненастье также сохранится, — отмечают спасатели. — В связи с этим возможны локальные подтопления, нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий.