Сильный дождь ожидается в Нижегородской области 19 апреля
Температура воздуха составит +6…+9 градусов Цельсия.
Температура воздуха составит +6…+9 градусов Цельсия.
Сильный дождь ожидает жителей Нижегородской области в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный ЦУКС.
— В ближайшие 1−3 часа 19 апреля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается сильный дождь — до 15 мм осадков. В течение дня ненастье также сохранится, — отмечают спасатели. — В связи с этим возможны локальные подтопления, нарушения в работе транспорта и
При этом температура воздуха в течение дня будет колебаться от +6 до +9 градусов Цельсия, однако