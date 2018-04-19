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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный дождь ожидается в Нижегородской области 19 апреля

Температура воздуха составит +6…+9 градусов Цельсия.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 66% 752 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Сильный дождь ожидает жителей Нижегородской области в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный ЦУКС.

— В ближайшие 1−3 часа 19 апреля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается сильный дождь — до 15 мм осадков. В течение дня ненастье также сохранится, — отмечают спасатели. — В связи с этим возможны локальные подтопления, нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий.

При этом температура воздуха в течение дня будет колебаться от +6 до +9 градусов Цельсия, однако из-за высокой влажности ощущаться будет гораздо прохладнее. Ветер будет дуть с северо-северо-востока со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

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