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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Предприятие Ростеха разработало «ружье» и «щит» от дронов

Многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерн «Автоматика» (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан», рассказали РИА Новости в концерне.

Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума.
Сергей Ширяев
главный конструктор проекта «Автоматики»

«Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — рассказал РИА Новости главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

Как пояснили в концерне, новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.

Характеристики оружия

«Сапсан​» — самый мощный из трёх комплексов. Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях более 100 километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. В случае, если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передаётся на средства огневого поражения системы ПВО.

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Средний «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно «возводит» над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов. Несмотря на применение для защиты от дронов широкого диапазона частот, излучение абсолютно безвредно для людей, под куполом так же работает мобильная связь, рассказали в концерне «Автоматика».

«Пищаль» выполнена в виде ружья массой три килограмма. Она предназначена для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. Аккумуляторной батареи, от которого питается «ружье», хватает на час непрерывной работы.

В концерне «Автоматика» планируют завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов в течение ближайших месяцев.

К концу года он пойдет в серийное производство.

По данным «Автоматики», потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности. Они могут использоваться для защиты стадионов и других объектов массового посещения или критически важных объектов. Интерес к «убийце дронов» проявляют также за рубежом, сообщили в концерне.

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