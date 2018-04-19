С красноярского комбайнового завода требуют долги на 2 млрд рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В арбитражный суд поступил иск к производственному объединению «Красноярский завод комбайнов». ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» требует с предприятия долг в размере 2,65 млрд рублей. Материалы дела опубликованы на сайте высшей инстанции.

Истец утверждает, что между двумя предприятия были заключены договоры займа и перевода долга. Но красноярский комбайновый завод нарушил все сроки и не вернул более 2 млрд рублей ответчику. Помимо этой суммы чебоксарское предприятие требует процент за использование чужих средств — 645 млн рублей.

«Неисполнение ответчиком обязательств по договорам явилось основанием для обращение истца в суд», — говорится в сообщении.

Отметим, что пока заявление не принято к производству.