Прокуроры выявили многочисленные нарушения при перевозке детей в Воронежской области

Прокуроры выявили более 80 нарушений закона при организации перевозок детей общеобразовательными организациями. Проверка проводилась в учреждениях Петропаловского района, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 апреля.

В частности, общеобразовательные организации нарушали требования безопасности при перевозке школьников, а также санитарные правила, в том числе, при организации питания детей. Прокуратура установила также, что в школах работа по антитеррористической защищенности была организована ненадлежащим образом. В школах также выявили иные локальные нарушения.

Представления внесли семи руководителям школ и в районный отдел по образованию. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц.