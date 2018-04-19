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08:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуроры выявили многочисленные нарушения при перевозке детей в Воронежской области

Около 20 должностных лиц привлекли к ответственности.

Прокуроры выявили более 80 нарушений закона при организации перевозок детей общеобразовательными организациями. Проверка проводилась в учреждениях Петропаловского района, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 апреля.

В частности, общеобразовательные организации нарушали требования безопасности при перевозке школьников, а также санитарные правила, в том числе, при организации питания детей. Прокуратура установила также, что в школах работа по антитеррористической защищенности была организована ненадлежащим образом. В школах также выявили иные локальные нарушения.

Представления внесли семи руководителям школ и в районный отдел по образованию. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц.

Генпрокуратура РФ в 2017 году выявила 22 тыс. нарушений в сфере перевозок детей. К различным видам ответственности привлекли 8 тыс. человек.

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