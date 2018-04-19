Прокуроры выявили многочисленные нарушения при перевозке детей в Воронежской области
Около 20 должностных лиц привлекли к ответственности.
Около 20 должностных лиц привлекли к ответственности.
Прокуроры выявили более 80 нарушений закона при организации перевозок детей общеобразовательными организациями. Проверка проводилась в учреждениях Петропаловского района, сообщила
В частности, общеобразовательные организации нарушали требования безопасности при перевозке школьников, а также санитарные правила, в том числе, при организации питания детей. Прокуратура установила также, что в школах работа по антитеррористической защищенности была организована ненадлежащим образом. В школах также выявили иные локальные нарушения.
Представления внесли семи руководителям школ и в районный отдел по образованию. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц.
Генпрокуратура РФ в 2017 году выявила 22 тыс. нарушений в сфере перевозок детей. К различным видам ответственности привлекли 8 тыс. человек.