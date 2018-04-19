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09:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дорожное движение в Комсомольске ждут большие перемены

Комсомольчанам представят проект развития улично-дорожной сети.

Источник: РИА "Новости"

В Комсомольске-на-Амуре грядут существенные изменения дорожного движения. Завтра, 20 апреля, с ними познакомят жителей города Юности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Презентацию проекта проведёт представитель подрядной организации «Абрис».

Фирма получила заказ на разработку схемы развития улично-дорожной сети в 2016 году. Специалисты проанализировали существующую транспортную инфраструктуру города, состояние улично-дорожной сети, интенсивность движения и транзитных потоков, оценили потребность населения в транспортных ресурсах и сформулировали прогноз дорожной ситуации на ближайшие годы. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», на основе проведённого исследования разработчики составили долгосрочный план строительства и ремонта дорог на 10−15 лет, определили очередность, объемы и стоимость работ. Его презентация состоялась летом 2017 году.

Теперь подрядчик представит городской общественности проект организации дорожного движения, который определит, где должны стоять светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы, остановки и другие объекты улично-дорожной сети.

 — В последний раз подобная схема была создана в 1980-х годах вместе с градостроительным планом, но с тех пор транспортная инфраструктура города значительно изменилась. Количество автомобилей, например, за последние годы увеличилось с 12 до 80 тысяч. Поэтому улично-дорожная сеть нуждается в существенных преобразованиях, чтобы соответствовать требованиям безопасности. План предусматривает ликвидацию и перенос многих пешеходных переходов, светофоров и других объектов сети, — рассказал пресс-секретарь администрации Комсомольска Иван Лаврентьев.

Он подчеркнул, что столь масштабные изменения планируется претворять в жизнь поэтапно, поскольку они требуют существенных вложений.

Презентация проекта состоится 20 апреля в 9.30 в администрации города.

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