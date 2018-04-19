Военные инженеры Башкирии взрывают лед на реке Инзер

Военные инженеры ЦВО приступили к операции по спасению от паводка единственного моста. Он связывает село с больницами и школами.

В ходе операции саперы планируют взрывать лед, используя тонну тротила.

— Провели рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернули подрывную станцию. Также вместе с сотрудниками МЧС организовали оповещение местного населения о проведении взрывных работ, — прокомментировали в пресс-службе ЦВО.