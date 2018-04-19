Сброс сточных вод в Казанку в столице Татарстана прекратили

Экологи выяснили, что балансодержателем канализационных сетей был «Водоканал». Он всю ночь вел работы по устранению последствий аварийного прорыва. В итоге сброс сточных вод ликвидирован.

Напомним, нарушение зафиксировали экологи после обращения местных жителей. В ходе рейда выяснилось, что канализационными стоками загрязнено более тысячи квадратных метров почвы.