Сброс сточных вод в Казанку в столице Татарстана прекратили
Стало известно, кто сливал канализационные стоки в реку Казанку в столице Татарстана.
Стало известно, кто сливал канализационные стоки в реку Казанку в столице Татарстана.
Экологи выяснили, что балансодержателем канализационных сетей был «Водоканал». Он всю ночь вел работы по устранению последствий аварийного прорыва. В итоге сброс сточных вод ликвидирован.
Напомним, нарушение зафиксировали экологи после обращения местных жителей. В ходе рейда выяснилось, что канализационными стоками загрязнено более тысячи квадратных метров почвы.
Виновных привлекут к административной ответственности по трем статьям: «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий», «Порча земель» и «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».