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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Сброс сточных вод в Казанку в столице Татарстана прекратили

Стало известно, кто сливал канализационные стоки в реку Казанку в столице Татарстана.

Экологи выяснили, что балансодержателем канализационных сетей был «Водоканал». Он всю ночь вел работы по устранению последствий аварийного прорыва. В итоге сброс сточных вод ликвидирован.

Напомним, нарушение зафиксировали экологи после обращения местных жителей. В ходе рейда выяснилось, что канализационными стоками загрязнено более тысячи квадратных метров почвы.

Виновных привлекут к административной ответственности по трем статьям: «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий», «Порча земель» и «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».

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