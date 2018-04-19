На Кубани синоптики обещают похолодание и дожди

Источник: Комсомольская правда

19 апреля по всему региону столбик термометра будет показывать 13−18 градусов. А с 20 по 21 апреля температура опустится еще немного ниже — до 12−17 градусов.

При этом по всему региону и Черноморскому побережью пройдут дожди. В некоторых районах синоптики прогнозируют ливни с грозами. Ветер немного усилится, местами его порывы достигнут 13−18 метров в секунду.

Также в ночь с 20 на 21 апреля возможны заморозки. В среднем температура опустится до нуля градусов, но по юго-востоку и предгорью будет холоднее — от -1 до -3.