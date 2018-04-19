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09:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове снова похолодает

Ростовчан вновь ожидает временное похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 66% 752 мм рт. ст. 2 м/с

Уже 19 апреля начнутся дожди, при этом столбики термометра опустятся с +23 до +16 градусов по Цельсию.

Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

По данным синоптиков, 20 апреля станет еще холоднее — температура будет не выше +14 градусов, скорость ветра будет около 4 м/с.

Дожди будут идти в Ростове и на выходных. В субботу при этом будет +17 градусов, а в воскресенье — на один градус выше. Ветер также будет дуть со скоростью 4 м/с.

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