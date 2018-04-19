В Ростове снова похолодает

Уже 19 апреля начнутся дожди, при этом столбики термометра опустятся с +23 до +16 градусов по Цельсию.

По данным синоптиков, 20 апреля станет еще холоднее — температура будет не выше +14 градусов, скорость ветра будет около 4 м/с.

Дожди будут идти в Ростове и на выходных. В субботу при этом будет +17 градусов, а в воскресенье — на один градус выше. Ветер также будет дуть со скоростью 4 м/с.