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10:00 (мск), источник: АиФ Крым

Евпаторийская набережная будет закрыта на реконструкцию

Обновленная набережная будет открыта к курортному сезону 2019 года.

Набережная Евпатории на год будет закрыта для посещения, в связи с реконструкцией, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Андрея Филонова.

«Реконструкция набережной началась. До майских праздников перекроем набережную, по крайней мере, на время земельных работ. Откроем к началу курортного сезона 2019 года», — отметил Филонов.

Он также рассказал, что набережную практически полностью зачистили от незаконных объектов — остался всего один.

В мае 2018 года будет представлен 3D-макет набережной имени Терешковой после реконструкции.

Филонов сообщил, что в центре обновленной набережной появится большой 18-метровый «сухой фонтан». Он уточнил, что струи воды будут вылетать из земли и не будет емкости с водой на земле.

«Работаем над тем, чтобы мощение и благоустройство набережной не диссонировало, а дополняло архитектуру домов на улице Революции. Не будем размещать объекты выносной торговли — на два километра будет три-четыре объекта, которые должны архитектурно вписаться», — добавил Филонов.

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