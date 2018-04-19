Евпаторийская набережная будет закрыта на реконструкцию

Набережная Евпатории на год будет закрыта для посещения, в связи с реконструкцией, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Андрея Филонова.

«Реконструкция набережной началась. До майских праздников перекроем набережную, по крайней мере, на время земельных работ. Откроем к началу курортного сезона 2019 года», — отметил Филонов.

Он также рассказал, что набережную практически полностью зачистили от незаконных объектов — остался всего один.

В мае 2018 года будет представлен 3D-макет набережной имени Терешковой после реконструкции.

Филонов сообщил, что в центре обновленной набережной появится большой 18-метровый «сухой фонтан». Он уточнил, что струи воды будут вылетать из земли и не будет емкости с водой на земле.