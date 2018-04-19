Жителей Хабаровска приглашают на «Народный баттл»

Источник: Комсомольская правда

«Народный баттл» состоится в рамках первого проекта по развитию народного танца на Дальнем Востоке, который пройдет 28—29 апреля в краевом Дворце культуры профсоюзов. Как обещают организаторы, мероприятие получится зрелищным — около тридцати хореографических коллективов Хабаровского края посоревнуются за звание лучшего — зрителей ожидают стилизованные народные танцы, казачьи пляски и танцы коренных народов Дальнего Востока. В отдельную номинацию выделили современное направление — фолк-джаз-модерн хореографию.

— Народные танцы — это самый распространенный вид танцевального искусства, сегодня народное танцевальное творчество является фундаментом, на основе которого создается и развивается профессиональное искусство, источником, откуда черпаются движения, фигуры, а зачастую и вполне сложившиеся танцевальные композиции, — отметили в пресс-службе КГАУК «КНОТОК». — «Народный баттл» как раз и направлен на сохранению традиций народного танца, поддержку и популяризацию хореографической культуры народов Российской Федерации.