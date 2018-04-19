Жителей Хабаровска приглашают на «Народный баттл»
В соревнованиях по народному танцу примут участие 30 хореографических коллективов.
В соревнованиях по народному танцу примут участие 30 хореографических коллективов.
«Народный баттл» состоится в рамках первого проекта по развитию народного танца на Дальнем Востоке, который пройдет
— Народные танцы — это самый распространенный вид танцевального искусства, сегодня народное танцевальное творчество является фундаментом, на основе которого создается и развивается профессиональное искусство, источником, откуда черпаются движения, фигуры, а зачастую и вполне сложившиеся танцевальные композиции, — отметили в
В рамках проекта для руководителей хореографических коллективов пройдут