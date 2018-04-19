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09:34 (мск), источник: dostup1.ru

ЧМ по хоккею среди юниоров стартует в Челябинске и Магнитогорске

На чемпионатах мира среди 18-летних хоккеистов сборная России не побеждала с 2007 года.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (до 18 лет) стартует сегодня, 19 апреля 2018 года, в Челябинске и Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В соревнованиях примут участие 10 команд, которые разделены на две группы. В группу А, матчи которой пройдут на «Арене-Металлург» Магнитогорска, вошли сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. Российская сборная сыграет в группе В на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске.

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В первый день хозяева откроют турнир матчем со сверстниками из Франции, 21 апреля российские юниоры сыграют с чехами, 22 апреля — финнами, 24 апреля — со словаками.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, матчи которого состоятся 26 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Полуфиналы запланированы на 28 апреля, матч за третье место и финал на 29 апреля, четыре решающих матча пройдут в южноуральской столице.

Команды, занявшие в группах последние места, в серии до двух побед определят слабейшего, который покинет дивизион. На чемпионате мира 2019 года в Швеции его место займет сборная Латвии.

На домашнем ЧМ выступит команда, составленная из хоккеистов 2000 года рождения, во главе с тренером Александром Зыбиным.

Отметим, что на чемпионатах мира среди 18-летних хоккеистов сборная России не побеждала с 2007 года.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти); защитники Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо»), Даниил Журавлев («Ирбис»), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Охотюк («Оттава 67», Канада), Егор Замула («Калгари Хитмен», Канада); нападающие Руслан Исхаков, Максим Соркин (оба — «Красная Армия»), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Владислав Михайлов (МХК «Динамо», Москва), Семен Кизимов («Ладья»), Василий Подколзин («Витязь», Подольск), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Канада). Капитаном команды был выбран Антон Малышев, его ассистентами стали Галенюк и Журавлев.

В рамках подготовки к турниру юниорская сборная России победила молодежную команду «Динамо» (8:3), а также сборные Белоруссии (3:0) и Швеции (4:1).

Первый чемпионат мира среди 18-летних хоккеистов состоялся в 1999 году в Германии и завершился победой сборной Финляндии. Сборная России выигрывала в 2001, 2004 и 2007 годах, а самой титулованной командой в этом возрасте остается сборная США, которая побеждала на чемпионатах мира 10 раз, в том числе и в прошлом году.

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