В Краснодаре ограничили движение транспорта из-за парада казаков

Участники парада 19 апреля начали репетиции, поэтому проехать не получится в районе Театральной площади. Уже частично перекрыли Красную, Буденного и Красноармейскую, а 21 апреля к этим улицам добавятся подъезд к филармонии и Войсковому собору Александра Невского, где участники шествия проведут молебен. Затем колонна двинется на Театральную площадь, на которой состоится парад казачьих расчетов.