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09:56 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре ограничили движение транспорта из-за парада казаков

В центре города с 19 по 21 апреля изменилось движение на нескольких участках улиц.

Источник: Кубань 24

Участники парада 19 апреля начали репетиции, поэтому проехать не получится в районе Театральной площади. Уже частично перекрыли Красную, Буденного и Красноармейскую, а 21 апреля к этим улицам добавятся подъезд к филармонии и Войсковому собору Александра Невского, где участники шествия проведут молебен. Затем колонна двинется на Театральную площадь, на которой состоится парад казачьих расчетов.

Движение транспорта в центре Краснодара будет ограничено и 22 апреля из-за легкоатлетического забега. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 км. Ограничения коснутся улицы Красной, Буденного и Красноармейской. Здесь выставят дополнительные дорожные знаки. Чтобы не попасть в тупик, маршрут лучше спланировать заранее. Список улиц, на которых ограничат проезд, опубликован на сайте городской администрации.

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