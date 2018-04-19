В Волгограде выбрали студентов года среди ссузов

В конкурсе приняли участие десять учащихся из Волгограда, Камышина, Жирновска, Суровикино и Волжского.

Ребята выступили в трех конкурсах: «Визитка», «Моя профессиональная миссия», «Минута славы». Они продемонстрировали достижения в учебе, в освоении профессии, общественной и творческой деятельности, постарались соотнести свои планы с перспективами развития выбранной отрасли. При подведении общих итогов учитывались также результаты заочного этапа — конкурса портфолио участников «Мои достижения — мой результат».