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13:48 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде выбрали студентов года среди ссузов

Финал творческих студенческих состязаний прошел на базе Волгоградского энергетического колледжа.

В конкурсе приняли участие десять учащихся из Волгограда, Камышина, Жирновска, Суровикино и Волжского.

Ребята выступили в трех конкурсах: «Визитка», «Моя профессиональная миссия», «Минута славы». Они продемонстрировали достижения в учебе, в освоении профессии, общественной и творческой деятельности, постарались соотнести свои планы с перспективами развития выбранной отрасли. При подведении общих итогов учитывались также результаты заочного этапа — конкурса портфолио участников «Мои достижения — мой результат».

Звание победителя присуждено Ксении Шашловой — студентке Волжского политехнического техникума. Второе место занял студент Волгоградского строительного техникума Наиль Мухтаров. Третье — студентка Волгоградского технологического колледжа Юлия Сергеева.

Конкурс проведен Советом директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области при поддержке регионального комитета образования, науки и молодёжной политики.

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