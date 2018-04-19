В Волгограде выбрали студентов года среди ссузов
Финал творческих студенческих состязаний прошел на базе Волгоградского энергетического колледжа.
Финал творческих студенческих состязаний прошел на базе Волгоградского энергетического колледжа.
В конкурсе приняли участие десять учащихся из Волгограда, Камышина, Жирновска, Суровикино и Волжского.
Ребята выступили в трех конкурсах: «Визитка», «Моя профессиональная миссия», «Минута славы». Они продемонстрировали достижения в учебе, в освоении профессии, общественной и творческой деятельности, постарались соотнести свои планы с перспективами развития выбранной отрасли. При подведении общих итогов учитывались также результаты заочного этапа — конкурса портфолио участников «Мои достижения — мой результат».
Звание победителя присуждено Ксении Шашловой — студентке Волжского политехнического техникума. Второе место занял студент Волгоградского строительного техникума Наиль Мухтаров. Третье — студентка Волгоградского технологического колледжа Юлия Сергеева.
Конкурс проведен Советом директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области при поддержке регионального комитета образования, науки и молодёжной политики.