Прокуратура в Сарове Нижегородской области внесла представление перевозчику, выгнавшему ребёнка на мороз за неуплату проезда

В частности, установлено, что в день происшествия, а именно 27 февраля текущего года несовершеннолетний учащийся воспользовался услугами одного из местных перевозчиков, но не заплатил за проезд. В связи с этим по требованию водителя он покинул транспортное средство.

По данным прокуратуры, ребёнок был высажен в непосредственной близости от дома.

По данным метеослужбы температура воздуха в Сарове в указанный день достигала -13 градусов. Отмечается, что подросток в результате инцидента каких-либо повреждений, в том числе переохлаждения, не получил.

Вместе с тем, согласно выводам надзорноно ведомства, требование водителя о незамедлительной оплате являлось преждевременным, т.к. предусмотренный действующим законодательством порядок оплаты проезда перевозчиком установлен не был.

С целью недопущения нарушений в дальнейшем прокуратурой ЗАТО Саров индивидуальному предпринимателю внесено представление.