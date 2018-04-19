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09:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура в Сарове Нижегородской области внесла представление перевозчику, выгнавшему ребёнка на мороз за неуплату проезда

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, завершена проверка информации о том, что водитель маршрутки в Сарове высадил ребёнка в 28-градусный мороз.

В частности, установлено, что в день происшествия, а именно 27 февраля текущего года несовершеннолетний учащийся воспользовался услугами одного из местных перевозчиков, но не заплатил за проезд. В связи с этим по требованию водителя он покинул транспортное средство.

По данным прокуратуры, ребёнок был высажен в непосредственной близости от дома.

По данным метеослужбы температура воздуха в Сарове в указанный день достигала -13 градусов. Отмечается, что подросток в результате инцидента каких-либо повреждений, в том числе переохлаждения, не получил.

Вместе с тем, согласно выводам надзорноно ведомства, требование водителя о незамедлительной оплате являлось преждевременным, т.к. предусмотренный действующим законодательством порядок оплаты проезда перевозчиком установлен не был.

С целью недопущения нарушений в дальнейшем прокуратурой ЗАТО Саров индивидуальному предпринимателю внесено представление.

Ранее сообщалось, что СК также проверяет информацию о действиях водителя маршрутного такси в Сарове Нижегородской области, выгнавшего ребенка на мороз.

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