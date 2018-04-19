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10:50 (мск), источник: Telegraf.by

Ксения Жук из Naviband стала моделью для беременных

Солистка белорусской группы Naviband Ксения Жук, находясь на девятом месяце беременности, приняла участие в показе одежды от Кати Тикоты в рамках Belarus Fashion Week.

Источник: Telegraf.by

«Было очень трогательно и нежно», — отметили в группе.

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