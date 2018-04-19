Ксения Жук из Naviband стала моделью для беременных
Солистка белорусской группы Naviband Ксения Жук, находясь на девятом месяце беременности, приняла участие в показе одежды от Кати Тикоты в рамках Belarus Fashion Week.
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Солистка белорусской группы Naviband Ксения Жук, находясь на девятом месяце беременности, приняла участие в показе одежды от Кати Тикоты в рамках Belarus Fashion Week.
«Было очень трогательно и нежно», — отметили в группе.