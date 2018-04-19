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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Екатеринбург подал заявку на проведение «Монстрации-2018»

Общегражданский карнавал с актуальными и нестандартными лозунгами планируют провести 1 мая.

Екатеринбург подал заявку на проведение «Монстрации-2018». Общегражданский карнавал с актуальными и нестандартными лозунгами планируют провести 1 мая с 13:30 до 15:00. Шествие начнется на Октябрьской площади у Театра драмы, затем участники пройдут по Набережной Рабочей Молодёжи, Плотинке, Историческому скверу, улице Малышева. Закончится мероприятие на улице Вайнера, 11.

Отметим, что «Монстрация» традиционно проходит по всей России. На данный момент в списке участников Владивосток, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск и Ярославль.

В Екатеринбурге впервые шествие состоялось в 2013 году. В 2017-м уральская столица пропустила «Монстрацию» — организаторы не смогли согласовать проведение акции с местными властями.

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