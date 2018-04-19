Не справились со словами «чересчур» и «не спеша»: почти 2,5 тыс. челябинцев написали «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» в Челябинске написали 2,4 тыс. человек — среди них как русскоговорящие, так и иностранцы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов акции.

Напомним, в этом году диктант писали на 35 площадках, в том числе, в воздухе — на Колесе обозрения «360» (Мегаполис).

По предварительным подсчетам, отличниками в Челябинске стали 91 человек. Оценку «пять» получили посетители специальных площадок — слепо-глухая участница и челябинка с ДЦП.

Председатель проверяющей комиссии в Челябинске Ирина Голованова назвала случаи, вызвавшие сомнения среди участников акции: «Самыми затруднительными для челябинцев оказались слова “чересчур” и “не спеша”. Участники также сомневались в написании слов “сомнамбулический”, “баллады” и “квашеная”. С точки зрения пунктуации сложным правилом стала расстановка знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и обособление водного слова “казалось”».