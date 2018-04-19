Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После удара по Сирии Макрон выпил и высказался о Путине - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
Бузова запустила свою валюту
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Парень составил список правил для свидания
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:54 (мск), источник: dostup1.ru

Не справились со словами «чересчур» и «не спеша»: почти 2,5 тыс. челябинцев написали «Тотальный диктант»

По предварительным подсчетам, отличниками в Челябинске стали 91 человек. Оценку «пять» получили посетители специальных площадок — слепо-глухая участница и челябинка с ДЦП.

«Тотальный диктант» в Челябинске написали 2,4 тыс. человек — среди них как русскоговорящие, так и иностранцы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов акции.

Напомним, в этом году диктант писали на 35 площадках, в том числе, в воздухе — на Колесе обозрения «360» (Мегаполис).

По предварительным подсчетам, отличниками в Челябинске стали 91 человек. Оценку «пять» получили посетители специальных площадок — слепо-глухая участница и челябинка с ДЦП.

Председатель проверяющей комиссии в Челябинске Ирина Голованова назвала случаи, вызвавшие сомнения среди участников акции: «Самыми затруднительными для челябинцев оказались слова “чересчур” и “не спеша”. Участники также сомневались в написании слов “сомнамбулический”, “баллады” и “квашеная”. С точки зрения пунктуации сложным правилом стала расстановка знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и обособление водного слова “казалось”».

Больше 100 челябинских филологов из ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и Православной гимназии провели масштабную работу по проверке диктантов: меньше чем за сутки им удалось оценить все работы. Диктанты, претендующие на оценку «отлично», авторитетные члены комиссии проверяли три раза.

Все новости региона
 Ученые ЮУрГУ разработали новые алгоритмы для управления предприятиями
Не справились со словами «чересчур» и «не спеша»: почти 2,5 тыс. челябинцев написали «Тотальный диктант»
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь