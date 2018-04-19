Омских дачников автобусы начнут возить с 29 апреля

В департаменте транспорта Омска сообщили, что садовые автобусы запустят на маршруты с 29 апреля, так как 28 апреля официально будет рабочим днем.

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Городской садовый транспорт будет ходить не каждый день, а с определенной периодичностью:

— с 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября — 3 раза в неделю и в праздничные дни;.

— с 21 мая по 2 сентября — 4 раза в неделю и в праздничные дни.

Если погода будет плохой, то в выходные и праздничные дни транспорт будет возить дачников по расписанию рабочих дней.

СПИСОК:

№ 34 КДЦ «Маяковский» — Северо-Восточное кладбище.

кладбище. № 112 Ул. Гашека — СНТ «Осташково».

№ 119 пос. Чкаловский — СНТ «Осташково».

№ 131 Ул. 25-я Линия — СНТ «Золотое Руно».

№ 141 пос. Чкаловский — СНТ «Золотое Руно».

№ 171 Пос. Чкаловский — СНТ «Осташково».

№ 178 ПО «Иртыш» — СНТ «Осташково».

№ 139 ул. Дружбы — Подстанция.

№ 196 ул. Бархатовой — СНТ «Медик».

№ 111 ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»).

№ 122 ул. Лобкова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта.

тракта. № 140 ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка».

№ 144 пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2».

№ 145 ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка».

№ 156 ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц».

№ 158 ПО им. Баранова — СНТ «Орбита».

№ 160 ПО «Иртыш» — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.

тракта. № 161 ул. Володарского — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.

тракта. № 162 Ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озерный».

№ 165 ПО им. Баранова — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.

тракта. № 172 Пос. Солнечный — СНТ «Северо-Любинский».

№ 173 ул. Ватутина — СНТ «Заозерный».

№ 174 ул. Дружбы — СНТ «Кедр».

№ 177 Пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский».

№ 185 ПО «Иртыш» — СНТ «Зеленая Падь».

№ 190 Пос. Солнечный — СНТ «Авиатор».

№ 191 Ул. 20-я Линия — СНТ «Правда» (д. Корниловка).

№ 193 Ул. 20-я Линия — СНТ «Сыропятский».

Все справки жители смогут получить по телефону информационно-справочной службы департамента: (381−2) 78−79−66.