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09:57 (мск), источник: Om1.ru

Омских дачников автобусы начнут возить с 29 апреля

Городской транспорт со следующего воскресенья начнет развозить владельцев 6 соток на свои участки.

В департаменте транспорта Омска сообщили, что садовые автобусы запустят на маршруты с 29 апреля, так как 28 апреля официально будет рабочим днем.

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Городской садовый транспорт будет ходить не каждый день, а с определенной периодичностью:

 — с 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября — 3 раза в неделю и в праздничные дни;.

 — с 21 мая по 2 сентября — 4 раза в неделю и в праздничные дни.

Если погода будет плохой, то в выходные и праздничные дни транспорт будет возить дачников по расписанию рабочих дней.

СПИСОК:

  • № 34 КДЦ «Маяковский» — Северо-Восточное кладбище.
  • № 112 Ул. Гашека — СНТ «Осташково».
  • № 119 пос. Чкаловский — СНТ «Осташково».
  • № 131 Ул. 25-я Линия — СНТ «Золотое Руно».
  • № 141 пос. Чкаловский — СНТ «Золотое Руно».
  • № 171 Пос. Чкаловский — СНТ «Осташково».
  • № 178 ПО «Иртыш» — СНТ «Осташково».
  • № 139 ул. Дружбы — Подстанция.
  • № 196 ул. Бархатовой — СНТ «Медик».
  • № 111 ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»).
  • № 122 ул. Лобкова — СНТ 33 км Русско-Полянского тракта.
  • № 140 ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка».
  • № 144 пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2».
  • № 145 ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка».
  • № 156 ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц».
  • № 158 ПО им. Баранова — СНТ «Орбита».
  • № 160 ПО «Иртыш» — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.
  • № 161 ул. Володарского — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.
  • № 162 Ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озерный».
  • № 165 ПО им. Баранова — СНТ 33-й км Русско-Полянского тракта.
  • № 172 Пос. Солнечный — СНТ «Северо-Любинский».
  • № 173 ул. Ватутина — СНТ «Заозерный».
  • № 174 ул. Дружбы — СНТ «Кедр».
  • № 177 Пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский».
  • № 185 ПО «Иртыш» — СНТ «Зеленая Падь».
  • № 190 Пос. Солнечный — СНТ «Авиатор».
  • № 191 Ул. 20-я Линия — СНТ «Правда» (д. Корниловка).
  • № 193 Ул. 20-я Линия — СНТ «Сыропятский».

Все справки жители смогут получить по телефону информационно-справочной службы департамента: (381−2) 78−79−66.

Информацию о расписании автобусов можно узнать на сайте департамента транспорта.

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