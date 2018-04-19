Омских дачников автобусы начнут возить с 29 апреля
Городской транспорт со следующего воскресенья начнет развозить владельцев 6 соток на свои участки.
Городской транспорт со следующего воскресенья начнет развозить владельцев 6 соток на свои участки.
В департаменте транспорта Омска сообщили, что садовые автобусы запустят на маршруты с 29 апреля, так как 28 апреля официально будет рабочим днем.
Городской садовый транспорт будет ходить не каждый день, а с определенной периодичностью:
— с 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября — 3 раза в неделю и в праздничные дни;.
— с 21 мая по 2 сентября — 4 раза в неделю и в праздничные дни.
Если погода будет плохой, то в выходные и праздничные дни транспорт будет возить дачников по расписанию рабочих дней.
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Все справки жители смогут получить по телефону
Информацию о расписании автобусов можно узнать на сайте департамента транспорта.