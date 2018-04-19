Тысячи кишиневцев сегодня останутся без света и воды

Источник: Actualitati.md

Света в Кишиневе не будет по адресам:

Сектор Центр:

— ул. А. Хашдеу 55−63, 86−88, Кагул 7/2, 11, Г. Уреке 32−64, 41−59,И Ботезэторул 1−9, 2, переулок И Ботезэторул 2, Титу Майореску 5 — в период с 09:30 — 17:00.

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— ул. Балтажь 1−39, 2−30, Буджакулуй 1−19, 2−10, Фокшань 42, Хайдучилор 6, 13, 19, 27, ш. Хынчешть 71, 73, 86, 94, 9999, Сихаструлуй 5, 7, 999, А. Влайку — в период с 09:00 — 13:00.

— ул. Трифан Балтэ 1−15, Чокырлией 2−4, 13−33, Друмул Виилор 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Петрарилор 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 — в период с 13:00 — 17:00.

Сектор Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9−27, Мовиленин 1−51, 2−32, — в период с 09:00 — 17:00.

Сектор Буюканы:

— ул. Маринеску 11, 11/4, 15/2, 24, И. Пеливан 30/2 — в период с 10:00 — 13:00.

— ул. Алба Юлия 5, А. Маринеску 1−11, 2−36, Дялул Морилор 10, Флорешть 1−35, 2−40, Инешть 6, 6A, Ион Лука Караджале 29−33, 30−34, Перилор 1, 2−10, Спикулуй 104, 106, 108 — в период с 09:30 — 13:00.

-ул. Каля Ешилор 1, 3, 5, 5/1, 5/6, 5A, 999 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. В. Коробан 34, 39, 41, 43, 45, 39A, И. Калимаки 1−15, 2−28, Сучава 155−167, 156−166, 999, 9001, Сучевица 21 — в период с 13:00 — 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в Анений-Ной, Кагуле, Кантемире, Комрате, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлие, Яловенах, Оргееве, Стрэшень.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022−43−11−11.

Подача воды в столице сегодня приостановлена с 9 утра до 16.00 по следующим адресам: Дачия, 50, 4 подъезд; Дачия, 44, подъезды 5 и 8; Валя Кручий, 22, подъезды 3, 5, 8; Куза-Водэ, 29/2, 37, включая дома с дробью.

Кроме этого, по причине отключения электроэнергии возможны перебои в подаче воды с 13.00 до 17.00 по адресу Друмул Виилор, 26−30, включая дома с дробью.