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11:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 25 мая в Казани частично закрыто движение транспорта по ул. Гагарина

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани до 25 мая частично закрыто движение транспорта на участке от дома № 111 до ул. Восход по проезжей части ул. Гагарина.

Это связано с проведением реконструкции тепловода, говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов и правовых актов МО Казани № 14 от 19 апреля 2018 года.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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