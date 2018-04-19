До 25 мая в Казани частично закрыто движение транспорта по ул. Гагарина
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани до 25 мая частично закрыто движение транспорта на участке от дома № 111 до ул. Восход по проезжей части ул. Гагарина.
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани до 25 мая частично закрыто движение транспорта на участке от дома № 111 до ул. Восход по проезжей части ул. Гагарина.
Это связано с проведением реконструкции тепловода, говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов и правовых актов МО Казани № 14 от 19 апреля 2018 года.
Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.