Стали известны подробности эвакуации в администрации Владивостока
В помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация.
В помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация.
В здании администрации Владивостока 19 апреля прошла практическая тренировка по эвакуации сотрудников и ликвидации условного пожара. Целью данного мероприятия стала отработка совместных действий специалистов мэрии и МЧС при возникновении возгорания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В этот день в помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Информация о пожаре незамедлительно была передана в
В ходе разведки
По окончании практической эвакуации сотрудники МЧС России провели дополнительный противопожарный инструктаж с работниками мэрии, рассказали им об основных мерах пожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения, напомнили присутствующим номера телефонов вызова экстренных служб.