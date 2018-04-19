Стали известны подробности эвакуации в администрации Владивостока

В этот день в помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Информация о пожаре незамедлительно была передана в пожарно-спасательную службу города, а более 300 человек без паники спустились на улицу по путям эвакуации.

Как рассказали ответственные за пожарную безопасность сотрудники администрации Владивостока, перед ними была задача максимально быстро организовать эвакуацию людей из здания, распределив потоки между путями эвакуации, тем самым не создав заторы. С этой задачей все справились на отлично. Однако, по легенде, один из сотрудников остался в задымленном помещении, откуда его эвакуировали пожарные в костюме химзащиты. Такие учебно-плановые тренировки по пожарной безопасности в здании городской администрации проходят дважды в год.