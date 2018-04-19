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11:13 (мск), источник: VLADNEWS

Стали известны подробности эвакуации в администрации Владивостока

В помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Источник: VLADNEWS

В здании администрации Владивостока 19 апреля прошла практическая тренировка по эвакуации сотрудников и ликвидации условного пожара. Целью данного мероприятия стала отработка совместных действий специалистов мэрии и МЧС при возникновении возгорания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В этот день в помещениях мэрии было имитировано задымление, после чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Информация о пожаре незамедлительно была передана в пожарно-спасательную службу города, а более 300 человек без паники спустились на улицу по путям эвакуации.

Как рассказали ответственные за пожарную безопасность сотрудники администрации Владивостока, перед ними была задача максимально быстро организовать эвакуацию людей из здания, распределив потоки между путями эвакуации, тем самым не создав заторы. С этой задачей все справились на отлично. Однако, по легенде, один из сотрудников остался в задымленном помещении, откуда его эвакуировали пожарные в костюме химзащиты. Такие учебно-плановые тренировки по пожарной безопасности в здании городской администрации проходят дважды в год.

В ходе разведки пожарными-спасателями, которые незамедлительно явились на происшествие, был установлен условный очаг возгорания, а также обнаружены условные «пострадавшие». Все найденные в помещении мэрии люди были благополучно эвакуированы в безопасное место, а условный пожар потушен.

По окончании практической эвакуации сотрудники МЧС России провели дополнительный противопожарный инструктаж с работниками мэрии, рассказали им об основных мерах пожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения, напомнили присутствующим номера телефонов вызова экстренных служб.

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