Жителям Новокуйбышевска предлагают ловить автохамов с помощью камер

В Новокуйбышевске впервые стартует акция «Фотоловушка для автохама». Ее запускают в рамках подготовки городских гостевых маршрутов к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новокуйбышевска.

Акция будет действовать с апреля по октябрь этого года. Участие в ней может принять любой житель города от 18 лет и старше. Заявку на участие нужно заполнить до 22 апреля (электронный адрес cssr-nsk@bk.ru; ул. Советская, д. 6, тел. для справок: 8 (84635) 6−92−51, 8 (84635) 6−49−40).