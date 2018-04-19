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10:49 (мск), источник: Pro Город Самара

Жителям Новокуйбышевска предлагают ловить автохамов с помощью камер

Соответствующую акцию запускает администрация города.

В Новокуйбышевске впервые стартует акция «Фотоловушка для автохама». Ее запускают в рамках подготовки городских гостевых маршрутов к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новокуйбышевска.

Акция будет действовать с апреля по октябрь этого года. Участие в ней может принять любой житель города от 18 лет и старше. Заявку на участие нужно заполнить до 22 апреля (электронный адрес cssr-nsk@bk.ru; ул. Советская, д. 6, тел. для справок: 8 (84635) 6−92−51, 8 (84635) 6−49−40).

Подробнее об акции читайте тут.

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