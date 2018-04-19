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10:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобильное сообщение с двумя деревнями нарушено в г.о. Семёновский Нижегородской области из-за повреждения моста

Автомобильное сообщение с двумя деревнями нарушено в г.о. Семёновский Нижегородской области из-за повреждения моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 18 апреля в 13:20 поступило сообщение о повреждении деревянного покрытия моста через ручей на 106 км автодороги Нижний Новгород — Киров в г.о. Семеновский. Бетонные опоры и металлические конструкции моста не повреждены. Погибших и пострадавших нет.

В результате происшествия нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами: деревнями М. Покровка и Озерки, в которых проживает 59 человек. «Объездные пути отсутствуют, пешеходное сообщение не нарушено. В населенных пунктах имеются продовольственные магазины с запасом продуктов. Вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности решены. Проведен подворовый обход с целью оповещения населения. Отселение жителей не требуется», — говорится в информации.

Работы по демонтажу разрушенного деревянного настила проводит ООО «Магистраль», работы по восстановлению покрытия моста планируется завершить 19 апреля.

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