Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Что будет, если «закончились права»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
12:04 (мск), источник: Publika.md

В Китае обнаружили руины здания возрастом две тысячи лет

Китайские археологи в ходе раскопок в северо-восточной провинции Ляонин обнаружили руины крупного здания, возраст которого оценивается примерно в 2 тысячи лет, тут же были найдены более 500 различных артефактов.

Как пишет в четверг агентство Синьхуа, раскопки проводились близ населенного пункта Фусинь, где во времена династии Хань (202 год до нашей эры — 220 год нашей эры) располагался форт. Раскопки здесь начались в октябре 2014 года, их площадь превысила 850 квадратных метров.

Ученые обнаружили фундамент и руины здания, а также колодец. Помимо прочего, в этом же районе были найдены более 500 железных, глиняных и бронзовых артефактов, пишет РИА Новости.

По сообщениям археологов, защитная система города была разрушена, а найденные руины позволили ученым исследовать устройство города в те времена, также они могут пролить свет на то, как жили этнические меньшинства в античные времена на территории современной провинции Ляонин.

Все новости региона
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Великобритания может запретить ватные палочки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Клименко извинился за действия РКН при блокировке Telegram
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь