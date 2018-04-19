В Китае обнаружили руины здания возрастом две тысячи лет

Как пишет в четверг агентство Синьхуа, раскопки проводились близ населенного пункта Фусинь, где во времена династии Хань (202 год до нашей эры — 220 год нашей эры) располагался форт. Раскопки здесь начались в октябре 2014 года, их площадь превысила 850 квадратных метров.

Ученые обнаружили фундамент и руины здания, а также колодец. Помимо прочего, в этом же районе были найдены более 500 железных, глиняных и бронзовых артефактов, пишет РИА Новости.